Во Франции на карусели погиб человек

Вчера вечером во Франции на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы произошла трагедия. Вышел из строя один из аттракционов, в результате чего погиб один человек, а еще четверо получили травмы, передает Le Progres.

Фото: http://www.leprogres.fr

"Один человек погиб и еще четверо получили травмы в результате аварии карусели в юго-восточной Франции", — пишет издание. Согласно одной из версий, аттракцион, состоящий из нескольких качелей, внезапно упал. Погибший мужчина не катался на карусели, но его смертельно ранило куском, отломившимся от конструкции.

Фото: http://www.leprogres.fr

Очевидцы также рассказывают и другую версию. По их словам, мужчина находился на карусели с двумя детьми, и его выбросило с аттракциона. Также серьезно пострадала 8-летняя девочка. Кроме того, 12 человек получили шок от происшедшего, им помогли на месте.