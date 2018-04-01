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Во Франции на карусели погиб человек

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Авария на карусели
17:58 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Сломавшийся аттракцион на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон убил обломками одного человека и ранил четверых.

Вчера вечером во Франции на ярмарке в городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы произошла трагедия. Вышел из строя один из аттракционов, в результате чего погиб один человек, а еще четверо получили травмы, передает Le Progres.

Фото: http://www.leprogres.fr

"Один человек погиб и еще четверо получили травмы в результате аварии карусели в юго-восточной Франции", — пишет издание. Согласно одной из версий, аттракцион, состоящий из нескольких качелей, внезапно упал. Погибший мужчина не катался на карусели, но его смертельно ранило куском, отломившимся от конструкции.

Фото: http://www.leprogres.fr

Очевидцы также рассказывают и другую версию. По их словам, мужчина находился на карусели с двумя детьми, и его выбросило с аттракциона. Также серьезно пострадала 8-летняя девочка. Кроме того, 12 человек получили шок от происшедшего, им помогли на месте.

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Все по теме:

Новости мира, Аттракцион, Жертвы, Карусель, Невиль-сюр-Сон, Франция, Ярмарка.
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