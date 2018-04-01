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МИД Испании: К России необходим двойной подход

Испания
19:10 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Глава МИД Испании убежден, что, осуждая Россию за некоторые действия, необходимо находить с РФ общий язык.

В Испании считают целесообразным применять двойной подход в отношениях с Россией. С одной стороны осуждать ее за недопустимые действия, а с другой — вести диалог. Такое мнение в интервью изданию El Mundo выразил глава МИД Испании Альфонсо Дастис.

"Россия является стратегическим партнером и предметом стратегической обеспокоенности. Некоторые ее действия нельзя считать дружественными. Некоторые из них недопустимы, например, агрессия в Украине. Однако надо быть реалистами и понимать, что Россия необходима для решения определенных глобальных кризисов, таких как Сирия. Необходимо иметь двойной подход, реагировать и осуждать неприемлемые действия и вместе с тем вести диалог для решения проблем, которые волнуют всех нас", — сказал А. Дастис.

Аналогичной позиции придерживается и Германия. Глава МИД ФРГ также заявил о том , что Германия рассчитывает на постепенное восстановление диалога с Россией несмотря на ее конфликт с западными странами. Он отметил, что Россия нужна стране как партнер, например, в помощи в урегулировании региональных конфликтов, для разоружения и как важный столб многонационального порядка.

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Новости мира, Альфонсо Дастис, Диалог, Испания, МИД, Россия.
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1 Комментарий
  • Юрий 01.04.2018 19:16

    Двойной подход, это - два подсрачника вместо одного.

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