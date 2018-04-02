В аэропорту Будапешта из-за ДТП пострадали минимум десять человек

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье вечером в Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа (Венгрия): в результате столкновения двух микроавтобусов, телесные повреждения различной степени тяжести получили восемь граждан Румынии.

Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел Румынии.

«В результате столкновения двух микроавтобусов, пострадали десять человек, восемь из которых граждане Румынии. Посольство Румынии в Будапеште и консульские работники находятся в постоянном контакте с венгерскими властями для получения дополнительной информации», - говорится в сообщении.

Все пострадавшие, кроме двух человек, которые находятся в местной больнице, от госпитализации отказались.

Известно также, что все пострадавшие прилетели в Будапешт рейсом WizzAir из Бухареста, а ДТП произошло сразу после того, как пассажиры вышли из самолета, сели в микроавтобус, который двигался в сторону здания аэропорта.

Других подробностей ДТП, и по чьей вине произошла авария, пока не сообщается.