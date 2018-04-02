В аэропорту Будапешта из-за ДТП пострадали минимум десять человек
Новости мира: В Будапештском аэропорту столкнулись два микроавтобуса, их 10 пострадавших - 8 граждан Румынии.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье вечером в Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа (Венгрия): в результате столкновения двух микроавтобусов, телесные повреждения различной степени тяжести получили восемь граждан Румынии.
Информацию об этом подтвердили в Министерстве иностранных дел Румынии.
«В результате столкновения двух микроавтобусов, пострадали десять человек, восемь из которых граждане Румынии. Посольство Румынии в Будапеште и консульские работники находятся в постоянном контакте с венгерскими властями для получения дополнительной информации», - говорится в сообщении.
Все пострадавшие, кроме двух человек, которые находятся в местной больнице, от госпитализации отказались.
Известно также, что все пострадавшие прилетели в Будапешт рейсом WizzAir из Бухареста, а ДТП произошло сразу после того, как пассажиры вышли из самолета, сели в микроавтобус, который двигался в сторону здания аэропорта.
Других подробностей ДТП, и по чьей вине произошла авария, пока не сообщается.