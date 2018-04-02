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Великобритания существенно увеличивает оборонный бюджет
06:28 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Причиной такого шага является, в том числе, убийство на территории страны экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Великобритания объявила о планах добавить 1,13 миллиарда долларов в бюджет Министерства обороны на будущий финансовый год.

Об этом сообщает издание Defense News.

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Сообщается, что сегодняшнего финансирования не хватает для обеспечения нормального функционирования британских военных.

“Сегодняшнее заявление обеспечит, что работа по восстановлению новых атомных подводных лодок мирового класса в Великобритании останется в расписании, и это еще один признак глубокой приверженности правительства деле сохранения нашей страны”, — отметила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Большая часть финансирования будет удалена из резервного фонда для программы подводных лодок Dreadnought, объявленной в Стратегическом обзоре обороноспособности и безопасности 2015 года.

“Защита — это дорогостоящее дело, если вы находитесь в премьер-лиге. И мы полны решимости остаться в премьер-лиге”, — сообщил заместитель начальника штаба обороны Гордон Мессенджер.

Прилагается также то, что заявление об увеличении финансирования связано с обвинениями в адрес России со стороны Великобритании и НАТО в покушении на убийство экс-шпиона Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического вещества.

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Новости мира, Великобритания, Оборонный бюджет, Тереза Мэй.
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