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Вопреки России: в Латвии утверждено обучение нацменьшинств на латышском

Флаг Латвии
09:33 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил переход школ нацменьшинств на государственный язык.

Президент Латвии Раймондс Вейонис 2 апреля утвердил образовательную реформу, согласно которой школы национальных меньшинств переходят на латышский язык обучения.

Об этом сообщила пресс-служба латвийского президента.

"Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство", - подчеркнул президент Латвии.

Президент Латвии также отметил, что дети, как и раньше, смогут изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, а также изучать значительное количество предметов на родном языке.

Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

МИД России заявил, что переход школ национальных меньшинств Латвии на обучение на государственном языке "усложняет двусторонние отношения" и является продолжением дискриминационной политики "принудительной ассимиляции русскоязычных".

Реформа предусматривает, что начальной школе (1-6-е классы) обучение осуществляется по трем моделям (при этом 50% предметов преподается на латышском языке), на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке. В средней школе (10-12-е классы) — обучение идет только на латышском языке, за исключением предметов, связанных с родным языком (родной язык и литература).

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году — в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году — уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год — всех классов.

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Новости мира, Латвия, Латышский язык, МИД РФ, Нацменьшинства, Образовательная реформа Латвии, Президент Латвии, Раймондс Вейонис.
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