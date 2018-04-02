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"Левые" в Германии посетили в тюрьме Пучдемона

Депутаты немецкой партии "Левые"
11:02 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Депутаты немецкой партии "Левые" посетили в тюрьме экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона.

Депутаты немецкой партии "Левые" Дитер Дем и Цаклин Настич посетили в воскресенье в тюрьме города Ноймюнстер бывшего главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

 

Настич после визита сообщила, что экс-глава правительства Каталонии был в хорошем настроении. Партия "Левые" - единственная политическая сила в Германии, открыто выступающая против экстрадиции Пучдемона в Испанию.

Настич также вспомнила о немецко-каталонских отношениях во время нацистского режима. Она напомнила, что президент каталонского государства, которое некоторое время существовало во время гражданской войны в Испании, был арестован гестапо во время изгнания на территории оккупированной Франции, а затем экстрадирован немецкими чиновниками в Испанию, где он был казнен режимом диктатора Франко.

"В свете этого события немецкое правительство не должно ставить себя на сторону самодержавного режима (испанского премьер-министра. - Ред.) Рахоя", - написала она в своем блоге после визита.

Отметим, что еще один депутат от "Левых" Андрей Гунько в воскресенье принял участие в акциях в поддержку Пучдемона в Берлине.

Напомним, экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии недалеко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Немецкий суд оставил Пучдемона под стражей до вынесения решения о его экстрадиции.

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Новости мира, "Левая" немецкая партия, Германия, Дитер Дем, Испания, Карлес Пучдемон, Цаклин Настич.
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