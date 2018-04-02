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Комиссар готовит иск в отношении стран ЕС из-за экологической угрозы

Комиссар Европейского союза по вопросам экологии Кармену Велла
12:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Еврокомиссар грозит ряду стран ЕС исками из-за загрязнения воздуха.

Комиссар Европейского союза по вопросам экологии Кармену Велла намерен пожаловаться на плохое качество воздуха в ряде стран сообщества в Европейский суд в Люксембурге, пишет газета Welt am Sonntag.

Он готовит иск против стран, в которых зафиксировано превышение установленной в Евросоюзе нормы окисей азота и мелкодисперсной пыли, попадающих в воздух вместе с выхлопными газами.

У подобного иска, проект которого имеется в распоряжении издания, высока вероятность успешного рассмотрения. В случае его удовлетворения ряду государств ЕС угрожают существенные штрафы. Под критику еврокомиссара из-за низкого качества воздуха попали, в частности, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания.

Для улучшения качества воздуха могут потребоваться радикальные меры, например, запрет на движение дизельных автомобилей в центре городов. В частности, власти городов Германии имеют право запрещать въезд дизельных машин, постановил Федеральный административный суд в Лейпциге 27 февраля 2018 года.

Ранее экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в суды нескольких городов ФРГ иски с требованием запретить передвижение дизельных автомобилей. В июле 2017 года административный суд Штутгарта удовлетворил иск DUH, разрешив властям города при необходимости запрещать проезд старых дизельных автомобилей. В свою очередь административный суд Дюссельдорфа в январе 2018 года отклонил подобный иск, отмечает Deutsche Welle.

По данным Еврокомиссии, каждый год в Евросоюзе из-за последствий загрязнения воздуха умирают около 400 тыс. человек.

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Новости мира, Европа, Европейский союз, Загрязнение воздуха, Кармену Велла, Комиссар ЕС, Экология в Европе.
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