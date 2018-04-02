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Женщины-военные в Германии переоденутся в форму для беременных

Военные-женщины
14:37 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В Министерстве обороны Германии считают необходимым ввести военную форму для беременных женщин.

Немецкий бундесвер уже в этом году хочет ввести военную форму для беременных.

Как пишет Frankfunter Allgemaine Zeitung, в среднем около 2% женщин-солдат - беременные, и раньше они были вынуждены носить гражданскую одежду.

Общегосударственные закупки формы должны начаться в конце этого года, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны. Сейчас военное ведомство оценивает отзывы женщин-солдат и работает над усовершенствованием специальной униформы.

Ранее Минобороны провело испытания формы для беременных - было испытано 500 комплектов униформы различных размеров и комбинаций. По данным министерства, это эластичные формы, которые можно носить в течение всего цикла беременности.

Вооруженные силы других стран уже ввели спецодежду для беременных. До сих пор женщины-военные бундесвера переходили на гражданскую одежду на более поздних сроках беременности. По данным министерства, около двух процентов от всех 20 тысяч немецких женщин-военных - беременные.

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Новости мира, Военная форма Германии, Германия, Женщины военные, Комплекты формы, Министерство обороны Германии, Солдаты Германии.
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