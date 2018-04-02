ЕС выделит €180 млн на срочную помощь беженцам в Греции

Еврокомиссия выделяет 180 млн евро на проекты по срочной поддержке беженцев в Греции. Об этом руководящая институция Евросоюза объявила в понедельник.

"Главная программа имеет цель помочь беженцам разместиться в населенных пунктах – вне лагерей – и обеспечить людям регулярную помощь наличными средствами", - сообщили в Еврокомиссии.

С началом запуска программы совместно с Агентством ООН по вопросам беженцев в июле 2017 года в Греции было создано свыше 23 тысяч мест для размещения беженцев в населенных пунктах. Также более 41 тысячи человек пользуются созданной системой оказания помощи в виде наличных.

Как отмечается, на сегодня Еврокомиссия мобилизовала свыше 1,5 млрд евро на поддержку Греции с целью стабилизации гуманитарной ситуации, решения проблем миграции и защиты внешних границ.