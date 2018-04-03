Германия выслала еще четверых дипломатов РФ

Германию покинули четыре российских дипломата из-за скандала с отравлением в британском Солсбери шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Германии.

"В выходные они покинули страну", - сказали в дипмиссии.

Ранее, 27 марта, въезд в Украину был закрыт российским дипломатам, которые были высланы из Великобритании из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним: 30 марта РФ объявила персонами нон-грата 13 украинских дипломатов. Это было сделано в ответ на высылку Украиной 13 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Всего ответные меры России, связанные с высылкой российских дипломатов, коснулись 23 стран.

В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, США покинул 171 россиянин.