Германия выслала еще четверых дипломатов РФ
Новости мира: "Дело Скрипаля" продолжает служить основанием для масштабных высылок российских дипломатов по всему миру.
Германию покинули четыре российских дипломата из-за скандала с отравлением в британском Солсбери шпиона Сергея Скрипаля.
Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Германии.
"В выходные они покинули страну", - сказали в дипмиссии.
Ранее, 27 марта, въезд в Украину был закрыт российским дипломатам, которые были высланы из Великобритании из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери.
Напомним: 30 марта РФ объявила персонами нон-грата 13 украинских дипломатов. Это было сделано в ответ на высылку Украиной 13 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Всего ответные меры России, связанные с высылкой российских дипломатов, коснулись 23 стран.
В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, США покинул 171 россиянин.