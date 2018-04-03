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Германия выслала еще четверых дипломатов РФ

Германия и РФ
05:04 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: "Дело Скрипаля" продолжает служить основанием для масштабных высылок российских дипломатов по всему миру.

Германию покинули четыре российских дипломата из-за скандала с отравлением в британском Солсбери шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Германии.

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"В выходные они покинули страну", - сказали в дипмиссии.

Ранее, 27 марта, въезд в Украину был закрыт российским дипломатам, которые были высланы из Великобритании из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним: 30 марта РФ объявила персонами нон-грата 13 украинских дипломатов. Это было сделано в ответ на высылку Украиной 13 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Всего ответные меры России, связанные с высылкой российских дипломатов, коснулись 23 стран.

В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, США покинул 171 россиянин.

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Новости мира, Высылка дипломатов, Германия, Дело Скрипаля, Дипмиссия, Новости Германии, Новости РФ, Россия, Сергей Скрипаль.
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