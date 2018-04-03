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В Испании слоны попали в ДТП: один погиб

Слоны после ДТП
09:17 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В Испании в ДТП попал грузовик с цирковыми слонами, один из них погиб.

На юго-востоке Испании грузовик, перевозивший пять цирковых слонов, попала в ДТП.

Об этом сообщает BBC.

 

Инцидент произошел на трассе близ города Альбасете в провинции Мурсия, когда грузовик со слонами врезался в отбойник.

После ДТП животные вышли из грузовика и прогуливались по дороге. На слонах можно было заметить следы крови.

В результате аварии одно из животных погибло, двое других получили ранения – у них повреждены ноги.

Раненых слонов поднимали с грузовика с помощью крана. Из-за этого движение по трассе перекрыли на два часа.

Позже местные власти разместила видео со слонами, что выжили – за ними осуществляется уход до полного выздоровления.

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Новости мира, Альбасете, ДТП, Испания, Слоны, Цирковые слоны.
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