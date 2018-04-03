В Испании слоны попали в ДТП: один погиб
Новости мира: В Испании в ДТП попал грузовик с цирковыми слонами, один из них погиб.
На юго-востоке Испании грузовик, перевозивший пять цирковых слонов, попала в ДТП.
Об этом сообщает BBC.
Muere un elefante y tres quedan heridos tras un accidente en Albacete. Los transportaban para explotarlos en un circo. #MalditosCircosConAnimales @NuriGago @DANIROVIRA @LeticiaDolera @_sararivero_ @PozaNathalie @ruthtoledano @NathalieSesena pic.twitter.com/kyLFTjg8QT
— Leonardo Anselmi (@LeoAnselmi) 2 апреля 2018 г.
Инцидент произошел на трассе близ города Альбасете в провинции Мурсия, когда грузовик со слонами врезался в отбойник.
После ДТП животные вышли из грузовика и прогуливались по дороге. На слонах можно было заметить следы крови.
В результате аварии одно из животных погибло, двое других получили ранения – у них повреждены ноги.
Раненых слонов поднимали с грузовика с помощью крана. Из-за этого движение по трассе перекрыли на два часа.
Позже местные власти разместила видео со слонами, что выжили – за ними осуществляется уход до полного выздоровления.