Балтийские страны опасаются РФ и просят Трампа усилить воздушную оборону

Лидеры стран Балтии попросят Соединенные Штаты отправить больше войск и усилить воздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России во время встречи с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Euractiv.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймонд Вейонис посетят Белый дом 3 апреля.

Высокопоставленный литовский чиновник сообщил, что балтийские лидеры попросят США чаще направлять в их страны для учений комплексы противовоздушной обороны Patriot. Они также хотят стать частью европейского противоракетного щита.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты и другие союзники осознают, что воздушное пространство Балтийских государств должно быть лучше защищено", - заявила Грибаускайте перед началом визита.

"Важно, что (американские войска. - Ред.) находятся здесь на постоянной основе во всех странах Балтии", - добавила она.

В прошлом году НАТО развернуло четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии, тогда как американские военные отправили батарею Patriot в Литву для учений.

Вице-президент США Майк Пенс в июле прошлого года говорил о возможности развертывания Patriot в соседней Эстонии.