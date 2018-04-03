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Во Франции началась общенациональная забастовка

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Забастовка железнодорожников
10:20 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Будут протестовать энергетики, уборщики мусора, национальный авиаперевозчик Air France и работники государственной железнодорожной компании.

Во Франции начался один из крупнейших и самых продолжительных протестов в истории страны. Об этом сообщает ТСН. Первыми участие в нем приняли работники государственной железнодорожной компании.

В забастовке примет участие половина ее персонала, поэтому во Франции ожидают массовой отмены рейсов. От работы французские железнодорожники будут отказываться дважды в неделю до июня из-за реформы президента Эммануэля Макрона, который хочет сократить льготы работникам железнодорожной компании.

Экономические реформы президента Франции станут причиной забастовки и в других отраслях - сегодня также будут протестовать энергетики, уборщики мусора и национальный авиаперевозчик Air France.

В марте Францию всколыхнули масштабные протесты из-за экономических реформ президента Эммануэля Макрона. Профсоюзы провели почти 180 демонстраций в стране из-за планов правительства уволить 120 тысяч работников за пять лет.

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Новости мира, Air France, Забастовка железнодорожников, Страйк, Франция, Эммануэль Макрон.
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