Во Франции началась общенациональная забастовка

Во Франции начался один из крупнейших и самых продолжительных протестов в истории страны. Об этом сообщает ТСН. Первыми участие в нем приняли работники государственной железнодорожной компании.

В забастовке примет участие половина ее персонала, поэтому во Франции ожидают массовой отмены рейсов. От работы французские железнодорожники будут отказываться дважды в неделю до июня из-за реформы президента Эммануэля Макрона, который хочет сократить льготы работникам железнодорожной компании.

Экономические реформы президента Франции станут причиной забастовки и в других отраслях - сегодня также будут протестовать энергетики, уборщики мусора и национальный авиаперевозчик Air France.

В марте Францию всколыхнули масштабные протесты из-за экономических реформ президента Эммануэля Макрона. Профсоюзы провели почти 180 демонстраций в стране из-за планов правительства уволить 120 тысяч работников за пять лет.