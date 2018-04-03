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Путин получил удостоверение президента РФ после "убедительной чистой победы"

Владимир Путин
10:22 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Владимир Путин получил удостоверение президента РФ и заявил, что победил на самых чистых в истории России выборах.

Владимир Путин получил удостоверение президента РФ и объявил, что победил на самых чистых в истории России выборах.

Как передает собственный корреспондент в РФ, удостоверение президента РФ Путину вручила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Хотела Вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой и вручить удостоверение", - сказала она.

В свою очередь Путин поблагодарил Памфилову за работу ходе избирательной кампании.

"По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны. В этом, безусловно, и Ваша личная заслуга, и заслуга членов всех избирательных комиссий, которые работали на территории Российской Федерации", - сказал Путин.

Памфилова добавила, что у Путина "очень высокий уровень доверия": согласно проведенным уже после выборов опросам – до 88%.

Как сообщалось, 18 марта, в день годовщины аннексии Крыма, в России прошли выборы президента.

23 марта Центризбирком РФ признал выборы состоявшимися, сообщив, что действующий президент Владимир Путин победил с результатом 76,69%.

Избранный президент РФ вступает в должность по истечении шести лет со дня предыдущего вступления в должность главы государства. В 2012 году инаугурация Путина состоялась 7 мая.

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Новости мира, Владимир Путин, Выборы в РФ, Президент РФ, Россия, ЦИК, Элла Памфилова.
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