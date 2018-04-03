СМИ: дочь Скрипаля получала доступ к "секретному банковскому счету"

Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была отравлена вместе со своим отцом через несколько дней после получения доступа к "секретному банковскому счету" в размере 150 тыс. фунтов стерлингов, сообщает британская газета "Дейли миррор".

По данным издания, эти деньги стали выручкой от продажи дома в Великобритании, который принадлежал ее брату Александру и его бывшей жене Наталии. Александр в прошлом году умер "при невыясненных обстоятельствах" в Санкт-Петербурге, уточняет издание.

Наталия, которая сейчас замужем за тренером по теннису, продала дом и выплатила половину суммы бывшему мужу.

"Дейли миррор" пишет, что Юлия получила доверенность на использование этого счета, зарегистрированного на Александра, еще в конце февраля - от своего отца Сергея Скрипаля.

По информации "Дейли миррор", сейчас деньги находятся в одном из российских банков.

С.Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке вблизи оного из торговых центров города Солсбери. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.