Германия готовит экстрадицию Пучдемона в Испанию

Генпрокуратура немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштайн подала документы в суд на экстрадицию в Испанию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Об этом во вторник сообщил ntv.

"Запрос Испании является оправданным", - посчитали в прокуратуре.

Генпрокуратура передала в Высший областной суд в Шлезвиге ордер на выдачу лидера каталонских сепаратистов.

После интенсивного изучения европейского ордера на арест, выданного судебными органами в Мадриде, был сделан вывод о том, что экстрадиция оправдана. Теперь формально свое слово должен сказать суд. Много времени это не займет.

Как ранее сообщалось, 55-летний Пучдемон был арестован при въезде в Шлезвиг-Гольштейн из Дании, когда возвращался на автомобиле из Финляндии в Бельгию, 25 марта.

В Германии прошла серия не слишком многочисленных демонстраций, участники которых требовали не выдавать политика Испании, где ему грозит до 30 лет тюрьмы.