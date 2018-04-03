Провластная партия Болгарии выступила против Украины

Посол Украины в Болгарии Николай Балтажи выразил глубокое возмущение антиукраинским заявлением председателя партии "Атака" и провластной парламентской фракции "Объединенные патриоты" и призвал болгарскую власть осудить его высказывание. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Болгарии.

"Глубоко возмущен манипулятивным, недостоверным и неприемлемым заявлением лидера партии "Атака" Болгарскому национальному радио и Болгарскому национальному телевидению относительно "профашистского переворота" в Украине, "исконной" российской принадлежности Крыма и признания незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму", - цитирует Н. Балтажи пресс-служба посольства. Глава диппредставительства Украины призвал болгарскую власть осудить антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания председатели провластной парламентской фракции, которые свидетельствуют о поддержке агрессии РФ против Украины и дискредитируют официальную позицию государства и Болгарское председательство в Совете ЕС.

Политическая партия националистического устремления "Атака" создана в 2005 году в Софии, ее председателем был избран известный журналист и политик Волен Сидеров. Партия апеллирует к большому историческому прошлому Болгарии и отстаивания национальных интересов болгар, категорически выступает против членства Болгарии в Европейском Союзе и НАТО и с лояльностью относится к России, которую считает стратегическим партнером Болгарии. Во время досрочных парламентских выборов в Болгарии в марте 2017 года националистическая политическая коалиция "Объединенные патриоты", в которую входят Болгарское национальное движение, Национальный фронт спасения Болгарии и "Атака", набрала 9% голосов.

Победитель парламентских выборов в Болгарии партия ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии), которая набрала около 33% голосов, договорилась о создании правящей коалиции с представителями "Объединенных патриотов". Вместе они имеют в парламенте 122 мандата из 240. 11 января 2018 года состоялось официальное открытие болгарского председательства в Европейском Союзе.