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Премьер Молдовы настаивает на выводе войск РФ

Российские миротворцы в Приднестровье
15:07 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: П. Филип ссылается на резолюцию Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 г., на котором Россия обязалась вывести войска с территории Молдовы.

Пребывание российских войск на территории Приднестровского региона свидетельствует о том, что Российская Федерация остается единственной страной, которая нарушает конституционный нейтралитет Республики Молдова. Об этом в интервью румынским СМИ заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип.

"Мы твердо заявляем, что Республика Молдова – нейтральное государство. Однако Российская Федерация, которая больше всего говорит об уважении к нашему нейтралитету, держит свои войска на территории Молдовы. В этой связи могу твердо заявить, что Россия – единственная страна, которая нарушает конституционный нейтралитет Молдовы", - отметил премьер. Глава молдавского правительства подчеркнул, что Молдова и впредь будет настаивать на выводе российских войск с ее территории. На территории Приднестровского региона расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 человек), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района еще с советских времен хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

"Существует резолюция Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года, в которой четко написано, что Россия обязуется вывести свои войска и вооружения с территории Молдовы. К сожалению, Россия не выполняет условия этой резолюции. Более того, в последнее время в Приднестровском регионе проводится все больше и больше военных учений с участием российских войск и вооруженных формирований непризнанного Приднестровья", - подытожил П. Филип.

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Новости мира, Войска, Вывод, Молдова, Приднестровье, Россия.
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