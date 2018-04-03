Премьер Молдовы настаивает на выводе войск РФ

Пребывание российских войск на территории Приднестровского региона свидетельствует о том, что Российская Федерация остается единственной страной, которая нарушает конституционный нейтралитет Республики Молдова. Об этом в интервью румынским СМИ заявил премьер-министр Молдовы Павел Филип.

"Мы твердо заявляем, что Республика Молдова – нейтральное государство. Однако Российская Федерация, которая больше всего говорит об уважении к нашему нейтралитету, держит свои войска на территории Молдовы. В этой связи могу твердо заявить, что Россия – единственная страна, которая нарушает конституционный нейтралитет Молдовы", - отметил премьер. Глава молдавского правительства подчеркнул, что Молдова и впредь будет настаивать на выводе российских войск с ее территории. На территории Приднестровского региона расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 человек), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района еще с советских времен хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

"Существует резолюция Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года, в которой четко написано, что Россия обязуется вывести свои войска и вооружения с территории Молдовы. К сожалению, Россия не выполняет условия этой резолюции. Более того, в последнее время в Приднестровском регионе проводится все больше и больше военных учений с участием российских войск и вооруженных формирований непризнанного Приднестровья", - подытожил П. Филип.