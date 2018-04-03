Ан-225 "Мрия" готовится к рейсу

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" совершит коммерческий рейс из Лейпцига (Германия). Об этом сообщается на странице ГП "Антонов" в Facebook.

"3 апреля 2018 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" вылетает из Киева в Лейпциг (Германия), откуда он отправится в коммерческий рейс", - говорится в сообщении. Как отмечается, вылет самолета из аэропорта "Киев-Антонов" в Гостомеле запланирован на 17.00. В то же время подробностей относительно коммерческого рейса в "Антонове" не разглашают.

Ан-225 "Мрия" (кодовое имя НАТО - "Cossack") - крупнейший и мощнейший в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова в 1984-1988 гг. Ан-225 с максимальной снаряженной массой 640 т является самым тяжелым самолетом в мире. Для сравнения, третий по грузоподъемности (после Ан-124 "Руслан" - 392 т.) американский военно-транспортный самолет C-5 Galaxy имеет максимальную снаряженную массу 381 т.