Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Минагрополитики подсчитали, насколько подорожает посевная В Минагрополитики подсчитали, насколько подорожает посевная
Новости: В Украине завершается отопительный сезон В Украине завершается отопительный сезон
Новости: Уайлдер готов драться с Джошуа в Великобритании Уайлдер готов драться с Джошуа в Великобритании
Новости: Для исследования Марса NASA выпустит роботизированных пчел Для исследования Марса NASA выпустит роботизированных пчел
X

НАТО заблокировало выдачу виз 10 дипломатам из РФ

НАТО
16:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Замглавы МИД России сообщил, что НАТО уже отказало в визах 10 сотрудникам дипведомства России.

В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство. Об этом говорится в заявлении замглавы МИД России Александра Грушко, опубликованное РИА Новости.

"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", — сказал он.

4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились более двух десятков стран. В свою очередь Россия выслала дипломатов из стран ЕС и США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Брюссель, Визы, МИД России, НАТО, Россия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Российская госкорпорация построит АЭС в Турции СМИ: дочь Скрипаля получала доступ к "секретному банковскому счету" Путин: Это были самые прозрачные выборы в истории страны

Последние новости

Нереальный заряд позитива: вечерние анекдоты 3 апреля Музыка из игры о психопате-убийце: неловкий казус новой версии "Простоквашино" Саакашвили проиграл в Украине все суды по статусу беженца
Сегодня читают
01 Рыба покрыта шерстью: необычный улов рыбака
02 Диетологи рассказали про вред и пользу гречневой диеты
03 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
04 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
05 В селе под Киевом сгорело 5 автомобилей
Новости сегодня
17:35 "Ювентус" - "Реал": букмекеры оценили шансы команд
17:30 Уникальные снимки: единственный в мире Музей Солнца (Фото)
17:27 Российский ВМФ проводит учения на Балтике
17:24 Родственники Стивена Хокинга исполнили его благородное желание
17:23 Экстремальные и не очень фото из Instagram, которые лучше не повторять (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина ищет пути противодействия "Северному Потоку-2" Украина ищет пути противодействия "Северному Потоку-2"
Новости: Медреформа: что делать, если вам отказали в подписании декларации Что делать, если вам отказали в подписании декларации
Новости: В Украине заработает новая система судебных оповещений В Украине заработает новая система судебных оповещений
Новости: Украинский певец LAUD презентовал новую песню (Видео) Украинский певец LAUD презентовал новую песню (Видео)
Добавить комментарий
0