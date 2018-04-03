НАТО заблокировало выдачу виз 10 дипломатам из РФ

В НАТО заявили, что не будут выдавать визы российским дипломатам, которых собирались направить для работы в брюссельское постпредство. Об этом говорится в заявлении замглавы МИД России Александра Грушко, опубликованное РИА Новости.

"Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам", — сказал он.

4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились более двух десятков стран. В свою очередь Россия выслала дипломатов из стран ЕС и США.