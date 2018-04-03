"Список Магнитского" одобрен парламентом Нидерландов

Нижняя палата федерального парламента Нидерландов одобрила закон, предусматривающий расширение санкций против России по так называемому европейскому "списку Магнитского". Соответствующее решение было проголосовано нидерландскими парламентариями во вторник.

"Мы поручаем правительству определить, есть ли существенная поддержка со стороны Евросоюза для ввода таких мер на уровне ЕС", - говорится в решении парламента Нидерландов. То есть принятый законопроект требует от правительства Нидерландов инициировать на уровне ЕС введение санкций по европейскому "списку Магнитского". В случае непринятия на протяжении 5 месяцев таких расширенных ограничительных мер против РФ Евросоюзом парламент обязал правительство внести законодательные предложения о "санкциях Магнитского" на национальном уровне. Следует отметить, что решение не поддержала правящая Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая премьер-министром страны Марком Рютте.

Как отмечается, аналогичные законодательные акты о "санкциях Магнитского" уже приняты в США, Канаде, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литве. Это персональные санкции против лиц, в первую очередь российских должностных лиц, причастных к грубому нарушению прав человека и коррупционных действий. Ограничения предусматривают визовые запреты и замораживание активов.