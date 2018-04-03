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Совет Европы представил отчет о трудовом рабстве

Трудовое рабство
21:10 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Уровень эксплуатации в Европе растет, чаще всего жертвами трудового рабства становятся мигранты-мужчины.

Согласно новому отчету Совета Европы, опубликованному во вторник, в Европе растет торговля людьми и их эксплуатация. Как пишет Politico, согласно данным отчета, количество выявленных жертв торговли людьми увеличилось во всех европейских странах. В некоторых странах, в частности в Бельгии, на Кипре, Грузии, Португалии, Сербии и Великобритании, случаи трудовой эксплуатации являются более распространенными, чем сексуальное рабство.

"Наш мониторинг показывает, что все больше и больше людей становятся жертвами торговли людьми для работы в ужасных условиях в Европе, как внутри, так и за пределами национальных границ", - сказал Сиобан Муллалли, президент группы экспертов по борьбе с торговлей людьми (GRETA). "Жертвы зачастую не хотят выдавать себя, потому что опасаются депортации или возмездия от сетей преступной торговли", - сказал С. Муллалли. По его словам, преследование и осуждение виновников тоже происходит крайне редко. Большинство жертв трудовой эксплуатации - это мужчины. Они как правило работают в таких сферах, как сельское хозяйство, гостиничная сфера и рыболовство. Женщины чаще всего работают на домашних работах или на работе по уходу и становятся жертвами как трудовой, так и сексуальной эксплуатации. Согласно докладу, риску эксплуатации особенно подвергаются работники-мигранты.

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Новости мира, Евросоюз, Мигранты, Совет Европы, Трудовое рабство, Эксплуатация.
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