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Ученые не смогли определить происхождение "Новичка"

Лаборатория
21:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Руководитель британской лаборатории заявил, что его сотрудники не смогли установить страну-производителя газа "Новичок".

Ученые британской лаборатории Портон Даун (Porton Down) не смогли установить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом Sky News заявил руководитель лаборатории Гэри Айккенхед. По его словам, они еще не могут доказать, что вещество было изготовлено в России.

"Мы смогли идентифицировать это как "Новичок", определить, что это нервно-паралитическое вещество военного класса. Мы не определили точно источник происхождения (вещества), но мы предоставили научную информацию правительству, которое потом использовало целый ряд других источников, чтобы собрать в одно целое выводы, которые были сделаны", - отметил он. По словам Г. Айккенхеда, установление происхождения вещества требует "других материалов", в том числе, в разведданных, которыми располагает только правительство. Он отметил, что целью лаборатории было научным путем установить, каким именно веществом был отравлен Сергей и Юлия Скрипали, а не выяснить страну происхождения "Новичка".

Организация по запрету химического оружия проведет в Гааге в среду, 4 апреля, встречу относительно отравления нервно-паралитическим веществом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочки Юлии, произошедшее 4 марта в британском Солсбери. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", разработанным в РФ. Россия отрицает свою вину.

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Новости мира, Идентификация, Исследование, Лаборатория, Новичок, Ученые.
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