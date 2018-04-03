Ученые не смогли определить происхождение "Новичка"

Ученые британской лаборатории Портон Даун (Porton Down) не смогли установить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом Sky News заявил руководитель лаборатории Гэри Айккенхед. По его словам, они еще не могут доказать, что вещество было изготовлено в России.

"Мы смогли идентифицировать это как "Новичок", определить, что это нервно-паралитическое вещество военного класса. Мы не определили точно источник происхождения (вещества), но мы предоставили научную информацию правительству, которое потом использовало целый ряд других источников, чтобы собрать в одно целое выводы, которые были сделаны", - отметил он. По словам Г. Айккенхеда, установление происхождения вещества требует "других материалов", в том числе, в разведданных, которыми располагает только правительство. Он отметил, что целью лаборатории было научным путем установить, каким именно веществом был отравлен Сергей и Юлия Скрипали, а не выяснить страну происхождения "Новичка".

Организация по запрету химического оружия проведет в Гааге в среду, 4 апреля, встречу относительно отравления нервно-паралитическим веществом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочки Юлии, произошедшее 4 марта в британском Солсбери. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", разработанным в РФ. Россия отрицает свою вину.