Дипломаты из РФ покинут Польшу к полуночи

Российские дипломаты, которых признали персонами нон грата, к полночи покинут территорию Польши, передает Польское радио. По информации посольства России в Польше часть российских дипломатов уже выехала из страны, а у остальных есть время до полуночи 3 апреля. Напомним, в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании Польша решила выслать четырех российских дипломатов.

4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились более двух десятков стран. В свою очередь Россия выслала дипломатов из стран ЕС и США.