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Дипломаты из РФ покинут Польшу к полуночи

Граница Польши
21:33 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Польша объявила о высылке четверых российских дипломатов, дав им время до полуночи 3 апреля.

Российские дипломаты, которых признали персонами нон грата, к полночи покинут территорию Польши, передает Польское радио. По информации посольства России в Польше часть российских дипломатов уже выехала из страны, а у остальных есть время до полуночи 3 апреля. Напомним, в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании Польша решила выслать четырех российских дипломатов.

4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. В ответ Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. К Великобритании присоединились более двух десятков стран. В свою очередь Россия выслала дипломатов из стран ЕС и США.

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Новости мира, Высылка, Дело Скрипаля, Дипломаты, Польша, Россия.
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