РФ проводит ракетные испытания над экономической зоной Латвии

Центр управления воздушным движением России проинформировал Латвию на прошлой неделе о том, что с 4 по 6 апреля российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

Об этом сообщает местное агентство Leta.

После объявления Россией ракетных испытаний, министерство обороны Латвии попросило предоставить как можно больше информации об испытаниях, в том числе о том, какие ракеты будут испытаны и какие меры будут приняты для обеспечения безопасности.

Как сообщалось ранее, президент Латвии утвердил переход российских школ на государственный язык обучения.