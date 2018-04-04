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РФ проводит ракетные испытания над экономической зоной Латвии
Новости мира: Представитель Минобороны Латвии заявил, что испытания ракет является частью военных учений, в связи с этим будут приняты все необходимые меры безопасности.
Центр управления воздушным движением России проинформировал Латвию на прошлой неделе о том, что с 4 по 6 апреля российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.
Об этом сообщает местное агентство Leta.
После объявления Россией ракетных испытаний, министерство обороны Латвии попросило предоставить как можно больше информации об испытаниях, в том числе о том, какие ракеты будут испытаны и какие меры будут приняты для обеспечения безопасности.
Как сообщалось ранее, президент Латвии утвердил переход российских школ на государственный язык обучения.
Telegraf.com.ua