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Компьютерный сбой задержал 15 тыс. авиарейсов в Европе

Eurocontrol
07:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: Компьютерный сбой в системе по безопасности Eurocontrol стал причиной задержки 15 тыс. авиарейсов в Европе.

Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе.

Об этом пишет "Левый Берег".

"Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов. В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13:26 по Киеву). Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе.", - сообщает віжившая в авиакатастрофе жертва.

По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.

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Новости мира, Eurocontrol, Безопасность полетов, Европа, Компьютерный сбой.
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