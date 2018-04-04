Компьютерный сбой задержал 15 тыс. авиарейсов в Европе

Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе.

Об этом пишет "Левый Берег".

"Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов. В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13:26 по Киеву). Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе.", - сообщает віжившая в авиакатастрофе жертва.

По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.