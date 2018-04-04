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Компьютерный сбой задержал 15 тыс. авиарейсов в Европе
07:28 Сегодня Телеграф
Новости мира: Компьютерный сбой в системе по безопасности Eurocontrol стал причиной задержки 15 тыс. авиарейсов в Европе.
Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе.
Об этом пишет "Левый Берег".
"Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов. В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13:26 по Киеву). Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе.", - сообщает віжившая в авиакатастрофе жертва.
По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.
Telegraf.com.ua