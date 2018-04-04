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Путин и Эрдоган торжественно запустили строительство АЭС в Турции

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
09:01 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии запуска строительства первой АЭС в Турции.

В столице Турции прошли переговоры Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а также заседание Совета сотрудничества высшего уровня. С Путиным в Турцию прилетела представительная делегация с участием министров, руководителей госкорпораций и

Лидеры двух стран присутствовали на церемонии открытия строительства первой турецкой атомной электростанции "Аккуйю", которое будет вестись с участием "Росатома". На пресс-конференции после переговоров оба лидера также заявили о заинтересованности в достройке газопровода "Турецкий поток".

Россия ускорит поставку в Турцию зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", также возможна передача технологии. Об этом президент России Владимир Путин сказал в Анкаре на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Эрдоганом. 

Для России является "приоритетом" исполнение контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400, заявил президент России Владимир Путин во время визита в Анкару.

"Обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической сфере. В частности, ход реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф".

Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов. Речь также шла и о других перспективных проектах в области ВТС", - сказал Путин. При этом, отвечая на вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий он заметил, что это находится "не в сфере доверия, либо какого-то политического взаимодействия".

"Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было, военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет", - добавил Путин.

Российская госкорпорация построит АЭС в Турции

В Анкару также прибыл президент Ирана Хасан Рухани. Ожидается, что в среду лидеры трех стран будут обсуждать сирийский конфликт, в который Иран, Турция и Россия глубоко вовлечены.

Визит Путина в Турцию – его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост президента России.

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Новости мира, Аккуйю, АЭС, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Росатом, Россия, Турецкий поток, Турция.
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