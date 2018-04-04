В ЕС подчеркивают важность сотрудничества РФ с ОЗХО по делу Скрипаля

Россия должна сотрудничать в расследовании отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, которое ведет Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Об этом говорится в заявлении ЕС, которое было озвучено во время чрезвычайного заседания ОЗХО в среду, сообщает Reuters.

"Крайне важно, чтобы Российская Федерация ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и обеспечила организации полное раскрытие информации", - говорится в заявлении.

ОЗХО в среду в Гааге по требованию России проводит встречу по поводу отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

На прошлой неделе Россия направила в ОЗХО список из 13 вопросов об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня Москва заявила, что получила ответ, но отметила, что "по сути ОЗХО ответила только на один вопрос".