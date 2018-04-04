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В ЕС подчеркивают важность сотрудничества РФ с ОЗХО по делу Скрипаля

ОЗХО
14:03 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Россия должна сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия по делу отравление Скрипалей.

Россия должна сотрудничать в расследовании отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, которое ведет Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Об этом говорится в заявлении ЕС, которое было озвучено во время чрезвычайного заседания ОЗХО в среду, сообщает Reuters.

"Крайне важно, чтобы Российская Федерация ответила на законные вопросы британского правительства, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и обеспечила организации полное раскрытие информации", - говорится в заявлении.

ОЗХО в среду в Гааге по требованию России проводит встречу по поводу отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

На прошлой неделе Россия направила в ОЗХО список из 13 вопросов об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня Москва заявила, что получила ответ, но отметила, что "по сути ОЗХО ответила только на один вопрос".

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Новости мира, Дело Скрипаля, Европа, ЕС, ОЗХО, Отравление Скрипаля, Россия, РФ.
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