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Литва договорилась с США о поставках сжиженного газа

Газовая установка сжиженного природного газа
16:27 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Литва подписала новое соглашение на поставку сжиженного природного газа из США.

Литовские компании подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве с поставщиком сжиженного природного газа из США и оператором будущего терминала СПГ Freeport LNG.

Об этом сообщает Delfi.

"Во вторник литовские компании подписали соглашение о сотрудничестве с поставщиком природного сжиженного газа из США и оператором будущего терминала сжиженного природного газа Freeport LNG", - говорится в сообщении.

Договор в Вашингтоне подписали компания по торговле газом Lietuvos duju tiekimas, входящая в энергохолдинг Lietuvos energija, и оператор Клайпедского терминала СПГ - компания Klaipedos nafta.

Глава Lietuvos duju tiekimas Мантас Микалаюнас отметил, что это соглашение расширяет круг потенциальных поставщиков газа.

"Рост количества экспортеров СПГ в США не только способствует диверсификации поставок, но и помогает обеспечить выгодные цены для потребителей", - сказал он.

Freeport LNG в настоящее время завершает строительство терминала СПГ в штате Техас.

В прошлом году Lietuvos duju tiekimas импортировала из США два груза СПГ, которые по показателю объемов импорта этого продукта в США заняли третье место в Европе после Испании и Португалии.

Первый груз американского СПГ достиг берегов Балтийского моря в сентябре прошлого года, когда Литва приобрела его у компании Cheniere - оператора первого в США терминала по экспорту СПГ.

Freeport LNG планирует запустить первую линию экспорта СПГ в конце этого года, а еще две - в 2019 году.

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Новости мира, Газ, Газовый контракт, Литва, Литовские компании, Сжиженный газ, США.
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