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Президенты Турции, России и Ирана сделали заявление о Сирии

Президенты России, Ирана и Турции
17:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Президенты России, Ирана и Турции против сепаратизма в Сирии, выступают за скорейшее начало работы Конституционного комитета.

Президенты России, Ирана и Турции в совместном заявлении выразили решимость противостоять любым сепаратистским планам, подрывающим суверенитет и территориальную целостность Сирии, безопасность других соседних государств.

"Они (президенты) отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран", - говорится в документе, обнародованном по итогам встречи Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в Анкаре.

Президенты также призвали международное сообщество "поддержать результаты Конгресса сирийского национального диалога" и высказались в поддержку скорейшего запуска работы Конституционного комитета, договоренность о формировании которого была достигнута на Конгрессе в Сочи 30 января.

"Они (президенты) подтвердили поддержку запуска работы Комитета в ближайшее время в Женеве при содействии спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии и в координации с тремя странами-гарантами", - отмечается в заявлении.

Президенты также призвали конфликтующие стороны в Сирии соблюдать положение резолюции СБ ООН 2401, в том числе воздерживаясь от нарушения режима прекращения боевых действий.

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Новости мира, Владимир Путин, Иран, Рейджеп Эрдоган, РФ, Сирия, Турция, Хасан Рухани.
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