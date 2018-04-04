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Трамп выступил против реализации "Северного потока-2"

Лидеры стран Балтии и Дональд Трамп
19:41 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп на переговорах с лидерами стран Балтии выразил недовольство "Северным потоком 2".

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи на этой неделе с лидерами стран Балтии заявил, что не поддерживает реализацию проекта газопровода "Северный поток 2", сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, просивший не называть его фамилию.

"Президент вновь заверил, что ему не нравится то, что работа над этим проектом продолжается. И Германия играет в этом деле большую роль", - отметил он.

При этом собеседник журналистов отметил, что на переговорах "не затрагивался вопрос о возможных санкциях, связанных с "Северным потоком 2".

Он пояснил, что с точки зрения США этот проект газопровода не поможет Европе обеспечить энергетическую безопасность.

"Все (Д.Трамп и лидеры стран Балтии - ред) согласились, что нужно, чтобы это ("Северный поток 2" - ред) было остановлено", - добавил представитель Белого дома.

Накануне в Белом доме прошла встреча Д.Трампа с президентами Эстонии Керсти Кальюлайд, Литвы Далей Грибаускайте и Латвии Раймондсом Вейонисом.

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Все по теме:

Новости мира, Газопровод РФ, Дональд Трамп, РФ, Северный поток-2, Страны Балтии, США.
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