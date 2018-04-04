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Столтенберг: Мы не стремимся изолировать Россию

Йенс Столтенберг
22:45 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс не пытается изолировать Россию на международной арене.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Североатлантический альянс не пытается изолировать Россию после отравления в Солсбери, но ему пришлось ответить на это нападение.

Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе НАТО объявило о высылке сразу семи дипломатов российской миссии при Альянсе и решило отказать в заявках еще трем в ответ на отравление семьи Скрипалей в Солсбери. В общем число российской миссии при НАТО сократили до 20 человек.

"Мы продолжаем стремиться к лучшим отношений с Россией, поскольку Россия является нашим соседом, Россия должна ним остаться. Мы не стремимся изолировать Россию", - сказал Столтенберг в заявлении в университете Оттавы.

Столтенберг заявил, что НАТО обеспокоено более напористым поведением России, которая, как он сказал, аннексировала Крым, дестабилизировала восточную Украину, поддержала президента Сирии Башара Асада и вмешалась в дела других стран.

"Была причина того, почему союзники НАТО и партнеры отреагировали так, как они отреагировали на нападение в Солсбери. Потому что это не был единичный случай", - сказал Столтенберг.

НАТО прекратило все практическое военное и гражданское сотрудничество с Россией после аннексии Крыма в 2014 году.

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Новости мира, Генсек НАТО, Йенс Столтенберг, НАТО, Отравление в Солсбери, Отравление Скрипалей, Россия-НАТО, РФ.
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