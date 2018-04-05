Глава МИД Британии: У Москвы был повод для отравления Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России был повод для ликвидации бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом дипломат написал в своем Twitter в ответ на заявление лидера Лейбористской партии Джереми Корбина относительно причастности РФ к отравлению Скрипалей.

Джонсон отметил, что эксперты Центра исследований ядовитых веществ Министерства обороны Великобритании в городе Портон-Даун установили, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как "Новичок".

Глава британского МИД подчеркнул, что РФ исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, возможно, для убийств. В рамках этой программы в России создали и сохраняли небольшое количество газа "Новичок".

"28 других стран были настолько убеждены в аргументах Британии, что они выслали россиян. В то же время Джереми Корбин выбирает сторону российской пропагандистской машины", - добавил Джонсон.

Как сообщалось, бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР. 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь находятся в больнице.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Сейчас ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинения стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Кроме того, Франция, Германия, Польша, Канада выдворили за 4 российских дипломата, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - по 2, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - по 1.