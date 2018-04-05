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Во Франции сократят количество парламентариев

Парламент Франции
07:29 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Франция хочет обновить свою политическую систему, сократив количество депутатов парламента на треть.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил масштабную институциональную реформу, направленную на восстановление доверия избирателей к значительной степени дискредитированному политическому классу. Как сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters, согласно реформе, количество народных избранников в обеих палатах будет сокращено почти на треть. Так, в Национальную ассамблею Франции (нижнюю палату парламента) на выборах 2022 года будут выбирать 404 депутата вместо 577, в верхнюю – 244 вместо 348. Кроме того, 15% членов парламента на выборах 2022 года будут избираться по пропорциональной системе голосования.

"Эти законопроекты будут способствовать глубокому обновлению политической и парламентской жизни в духе ответственности, репрезентативности и эффективности", - прокомментировал реформу Эдуар Филипп. Reuters также отмечает, что меры, которые соответствуют предвыборным обещаниям президента Эммануэля Макрона, являются результатом соглашения между его центристским правительством и контролируемым оппозицией Сенатом, поддержка которого необходима для проведения реформы.

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Новости мира, Выборы, Парламент, Реформа, Франция, Эдуар Филипп.
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