Во Франции сократят количество парламентариев

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил масштабную институциональную реформу, направленную на восстановление доверия избирателей к значительной степени дискредитированному политическому классу. Как сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters, согласно реформе, количество народных избранников в обеих палатах будет сокращено почти на треть. Так, в Национальную ассамблею Франции (нижнюю палату парламента) на выборах 2022 года будут выбирать 404 депутата вместо 577, в верхнюю – 244 вместо 348. Кроме того, 15% членов парламента на выборах 2022 года будут избираться по пропорциональной системе голосования.

"Эти законопроекты будут способствовать глубокому обновлению политической и парламентской жизни в духе ответственности, репрезентативности и эффективности", - прокомментировал реформу Эдуар Филипп. Reuters также отмечает, что меры, которые соответствуют предвыборным обещаниям президента Эммануэля Макрона, являются результатом соглашения между его центристским правительством и контролируемым оппозицией Сенатом, поддержка которого необходима для проведения реформы.