В Британии думают, что "вычислили" тайную химлабораторию

Британские спецслужбы считают, что установили место, где в России был произведено вещество, которым отравились бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пишет газета Times в четверг.

"Силы безопасности считают, что они определили местоположение секретной российской лаборатории, которая произвела боевое отравляющее вещество, которое использовалось в Солсбери", - пишет газета.

При этом, как отмечает издание, о том, что вещество российского производства, было известно уже к первому заседанию антитеррористической структуры Cobra, на котором об этом было объявлено. О существовании лаборатории было якобы известно заранее. Причем издание, ссылаясь на источники, утверждает, что место производства было определено "на основе научного анализа и разведывательных данных". При этом ранее использовавшуюся формулировку термин "с большой долей вероятности" источник газеты заменил на "с подавляющей степенью вероятности", оговорившись, однако, что в этом "нет 100-процентной уверенности".

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на руководителя британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэда сообщил, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения вещества, использованного в Солсбери. "Мы смогли определить, что это "Новичок", определить, что это боевое нервно-паралитическое вещество. Мы не определили его точный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, чтобы сделать выводы", - сказал Г.Эйткенхэд.