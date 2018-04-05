Принца Филиппа прооперировали

Супругу королевы Великобритании, герцогу Эдинбургскому принцу Филиппу сделали успешную операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Об этом проинформировал Букингемский дворец, сообщает ВВС. Отмечается, что 96-летний принц чувствует себя хорошо и "находится в хорошем расположении духа" после хирургического вмешательства. Ожидается, что он ещё несколько дней будет оставаться в лондонской больнице короля Эдуарда VII.

Как известно, принц Филипп отошел от исполнения своих монарших обязанностей в августе 2017 года и уже не будет принимать активного участия в государственных мероприятиях. Королева Елизавета ІІ поддержала это решение супруга. Герцог Эдинбургский является покровителем, президентом и членом свыше 780 организаций.