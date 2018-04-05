Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Савченко проверят на "детекторе лжи" Савченко проверят на "детекторе лжи"
Новости: Украина получит снайперское вооружение из США Украина получит снайперское вооружение из США
Новости: Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля Лига Европы. Расписание матчей 5 апреля
Новости: BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии BAFTA TV-2018: список номинантов кинопремии
X

В школах Австрии девочкам до 10 лет могут запретить хиджаб

Хиджаб в школе
12:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В правительстве убеждены, что это станет "символическим актом" в защиту австрийской культуры.

Правительство Австрии предложило запретить девочкам в возрасте до 10 лет носить хиджаб в школах. Об этом сообщает BBC.

"Новое коалиционное правительство Австрии предложило запретить ношение хиджаба в школах девочкам в возрасте до 10 лет", - говорится в сообщении. По словам министра образования, законопроект "О защите детей" будет написан позже в этом году и станет "символическим актом" в защиту австрийской культуры от некоторых исламских влияний.

Основные мусульманские группы Австрии со своей стороны назвали такой план "абсолютно контрпроизводительным". По их утверждениям, очень мало девочек в детских садах и начальных школах Австрии носят хиджаб. Теперь неизвестно на скольких девочек это может повлиять, поскольку многие мусульмане считают, что девушка должна носить хиджаб после полового созревания. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что цель законопроекта - противостоять какому-либо развитию параллельных обществ в Австрии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Австрия, Девочки, Запрет, Ислам, Хиджаб, Школы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Европа требует наказания за применение химоружия в Сирии Глава МИД Британии: У Москвы был повод для отравления Скрипаля Столтенберг: Мы не стремимся изолировать Россию

Последние новости

Российский боксер бросил вызов Джошуа Настя Каменских порадовала новым фото в пижаме ПВО Саудовской Аравии сбила ракету из Йемена
Сегодня читают
01 Врачи подсказали, как вывести лишнюю соль из организма
02 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
03 Ельченко: Агрессия России в Украине превращается в глобальную гибридную войну
04 Президент Литвы рассказала Трампу об украинских военных
05 На 30-м году жизни умер известный украинский баскетболист
Новости сегодня
13:32 Макгрегора лишили чемпионского пояса UFC
13:28 США отказываются от компактных автомобилей
13:21 Верховная Рада приняла законопроект о национальной безопасности
13:18 Фотограф снимает близнецов, чтобы показать их различия (Фото)
13:16 Ярмоленко сделал шедевральный ассист на тренеровке "Боруссии" (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На учениях подорвались трое нацгвардейцев На учениях подорвались трое нацгвардейцев
Новости: Из посольства США в Москве выехало 60 дипломатов Из посольства США в Москве выехало 60 дипломатов
Новости: Северная и Южная Кореи готовятся к саммиту Северная и Южная Кореи готовятся к саммиту
Новости: Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи Пасха 2018: оригинальные рецепты пасхальных куличей и пасхи
Добавить комментарий
0