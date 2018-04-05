В школах Австрии девочкам до 10 лет могут запретить хиджаб

Правительство Австрии предложило запретить девочкам в возрасте до 10 лет носить хиджаб в школах. Об этом сообщает BBC.

"Новое коалиционное правительство Австрии предложило запретить ношение хиджаба в школах девочкам в возрасте до 10 лет", - говорится в сообщении. По словам министра образования, законопроект "О защите детей" будет написан позже в этом году и станет "символическим актом" в защиту австрийской культуры от некоторых исламских влияний.

Основные мусульманские группы Австрии со своей стороны назвали такой план "абсолютно контрпроизводительным". По их утверждениям, очень мало девочек в детских садах и начальных школах Австрии носят хиджаб. Теперь неизвестно на скольких девочек это может повлиять, поскольку многие мусульмане считают, что девушка должна носить хиджаб после полового созревания. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что цель законопроекта - противостоять какому-либо развитию параллельных обществ в Австрии.