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В Турции в университете произошла стрельба: есть жертвы
Новости мира: Четыре человека погибли в результате перестрелки на территории университета в турецком городе Эскишехир.
В результате стрельбы в турецком университете в провинции Эскишехир убиты 4 человека.
Об этом пишет Hurriyet Daily News со ссылкой на Dogan News Agency.
"Убиты четыре человека в стрельбе, произошедшей 5 апреля в университете центральной провинции Анатолии Эскишехир", - говорится в сообщении.
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Вероятно, жертвами стрельбы стали работники университета Eskisehir Osmangazi.
Нападающего задержала полиция после атаки.
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