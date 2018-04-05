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В Турции в университете произошла стрельба: есть жертвы

Место происшествие
16:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Четыре человека погибли в результате перестрелки на территории университета в турецком городе Эскишехир.

В результате стрельбы в турецком университете в провинции Эскишехир убиты 4 человека.

Об этом пишет Hurriyet Daily News со ссылкой на Dogan News Agency.

"Убиты четыре человека в стрельбе, произошедшей 5 апреля в университете центральной провинции Анатолии Эскишехир", - говорится в сообщении.

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба

Вероятно, жертвами стрельбы стали работники университета Eskisehir Osmangazi.

Нападающего задержала полиция после атаки.

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Новости мира, Стрельба, Турецкий университет, Турция, Эскишехир.
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