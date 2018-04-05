В Турции в университете произошла стрельба: есть жертвы

В результате стрельбы в турецком университете в провинции Эскишехир убиты 4 человека.

Об этом пишет Hurriyet Daily News со ссылкой на Dogan News Agency.

"Убиты четыре человека в стрельбе, произошедшей 5 апреля в университете центральной провинции Анатолии Эскишехир", - говорится в сообщении.

Вероятно, жертвами стрельбы стали работники университета Eskisehir Osmangazi.

Нападающего задержала полиция после атаки.