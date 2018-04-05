Суд в Германии освободил Пучдемона под залог

Суд Земли Шлезвиг-Гольштейн освободил под залог бывшего главу Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

К.Пучдемон выпущен на свободу на время рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию.

Кроме того, отмечает радиостанция "Дойче Велле", суд постановил, что выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции. В то же время, основанием для выдачи политика Испании может стать обвинение в незаконном присвоении государственных средств.

В марте судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест К.Пучдемона и ряда других каталонских политиков, находящихся за пределами Испании. Позднее К.Пучдемон был задержан полицией ФРГ на границе с Данией.

Испанское правосудие обвиняет К.Пучдемона в сепаратизме и в организации незаконного референдума о самоопределении, а также в незаконном присвоении государственных средств.