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Юлия Скрипаль отказалась от помощи России

Юлия Скрипаль
23:20 Чт, 5 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Дочь Сергея Скрипаля Юлия отказалась от предложенной помощи со стороны посольства Российской Федерации.

Дочка отравленного в Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля Юлия, на которую тоже было совершено нападение, отказалась от предложенной помощи со стороны России.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, пишет Reuters.

"Мы передали Скрипаль предложение посольства Российской Федерации относительно консульской помощи. Скрипаль теперь может выбрать, стоит ли принять это предложение, но сегодня она этого не сделала", - сообщили в МИД Британии.

Как сообщалось раньше, Юлия Скрипаль впервые после отравления нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери сделала заявление, в котором говорит, что ее силы растут ежедневно. Она также поблагодарила жителей Солсбери за помощь после атаки.

Как сообщалось, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что потерпевшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", разработанным еще в СССР.

Порядка 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевого химического вещества в Британии.

Позже в Британии признали, что связь "Новичка" с РФ была установлена не лабораторным путем.

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Новости мира, Британия, Россия, Солсбери, Юлия Скрипаль.
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