Качинский анонсировал снижение зарплат для польских политиков

В Польше будет принят закон о снижении зарплат депутатам Сейма, сенаторам, а также введены лимиты на зарплаты для чиновников местного уровня и руководителей государственных компаний. Кроме того, чиновники, которые получили значительные премии в конце прошлого года, должны будут направить эти средства на благотворительные цели.

Об этом в ходе специально созванной пресс-конференции в четверг в Варшаве заявил лидер правящей партии “Право и Справедливость” (PiS) Ярослав Качинский.

"Мы знаем, что работаем для общества, и не может быть такого, что в политику идут ради денег, целью политики не является обогащение политиков. Поэтому мы приняли определенные решения: во-первых, конституционные министры и заместители министров, которые являются политиками, решили, что передадут свои премии до середины мая на благотворительные цели в “Каритас”. Но этого мало: политический комитет (партии PiS — ред.) по моей просьбе, решил сегодня, что в парламент будет внесен законопроект о снижении на 20% зарплат депутатов", - заявил Качиньский.

Он подчеркнул, что будут также введены новые лимиты на ограничение зарплат руководителей местной администрации: войтов, бурмистров, мэров, маршалков (сеймиков), старост, их заместителей, и отменены все дополнительные выплаты, кроме зарплат, для руководства государственных компаний.

"Коротко говоря: теперь будет гораздо, гораздо скромнее, чем было до этого",- подчеркнул лидер PiS.

Он добавил: если кто-то из политиков его партии не захочет голосовать за эти законы, то такой человек "теряет шансы на место в избирательном списке, теряет шанс на дальнейшее участие в политике".

"Общество ожидает скромности, а потому скромность будет введена", - подчеркнул Качинский.

Он отметил: политики его партии хорошо почувствовали сигналы со стороны общества, что оно негативно относится к значительным финансовым вознаграждениям политиков.

Решение PiS связано со скандалом, который разгорелся в польском публичном пространстве после обнародования несколько недель назад информации о том, что экс-глава польского правительства Беата Шидло выплатила в конце прошлого года значительные премии себе, министрам своего правительства и заместителям министров — от 65 тыс. до 82 тыс. злотых (19-24 тыс. долл.). После этого Шидло заявила, что члены ее правительства заслужили эти премии за тяжелый труд. Последние соцопросы показали, что рейтинг PiS обвалился более чем на 10%, чего не было с прихода этой партии к власти в конце 2015 года. По оценкам экспертов, одной из основных причин этого падения является именно получение политиками значительных премий и обоснования, что они их заслужили.