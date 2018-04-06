За секунду до трагедии: спасение из-под колес поезда (Видео)

В Сети появилось видео шутливой драки молодых людей в лондонском метро, которая едва не закончилась трагедией. Как видно на кадрах, молодые парни в состоянии алкогольного опьянения сильно шумели и в шутку толкали друг друга к краю платформы. В результате оба участника инцидента упали перед подъезжающим к станции поездом, однако прохожие быстро отреагировали на ситуацию и предотвратили возможную трагедию. Инцидент произошел первого апреля на станции Green Park лондонского метро. Как сообщалось, в метро Киева женщину толкнули на колею. Ситуация осложнялась тем, что у женщины плохое зрение. А в марте в киевском метрополитене останавливалась красная ветка из-за падения мужчины на пути.