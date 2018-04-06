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Отравление Скрипаля: СМИ назвали место производства яда

Британские спецслужбы изучили происхождение яда Новичок
08:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Британские СМИ сообщили о новом в России месте производства газа, которым отравились отец и дочь Скрипали.

Газ "Новичок", которым по утверждению разведки Великобритании, отравились отец и дочь Скрипали в Солсбери, был произведен на "военной исследовательской базе" в городе Шиханы Саратовской области РФ, сообщила британская Times.

Об этом, как стало известно изданию, Великобритания уведомила своих партнеров на специальном брифинге, посвященном попыткам доказать, что за отравлением бывшего агента британских спецслужб и его дочери стоит Россия.

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При этом, как говорится в статье, "была представлена информация, на основе которой можно предполагать, что лаборатория в Шиханах, аналогичная британской лаборатории в Портон-Дауне, в прошлом десятилетии использовалась для проведения испытаний, в ходе которых определялось, может ли "Новичок" эффективно использоваться для убийств за рубежом".

Накануне британское издание Sun назвала в качестве места производства отравляющего вещества секретную лабораторию в московском районе Ясенево.

Ранее на этой неделе руководитель химической лаборатории в Портон-Дуне под Солсбери заявил, что британские эксперты не смогли установить место происхождения газа, отравившего Скрипалей.

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Новости мира, Великобритания, Газ "Новичок", Отравление Скрипаля, Сергей Скрипаль.
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