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В Братиславе требуют отставки главы полиции

Митинг в Братиславе
14:23 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Политический кризис в Словакии спровоцировало убийство журналиста Яна Куцяка, в отставку уже ушел премьер-министр.

В Словакии десятки тысяч граждан вышли на акцию протеста с требованием отставки главы полиции Тибора Гаспара за убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка. Об этом сообщает Reuters.

"Участники акции требовали от главы полиции Тибора Гаспара уйти", - говорится в сообщении. По разным оценкам, в протестах приняли участие около 45 тысяч человек.

Президент Словакии Андрей Киска также поддержал требования протестующих относительно отставки Т. Гаспара для возвращения доверия общества. Руководитель МВД Томас Друкер, в свою очередь, заявил, что ему потребуется несколько недель для оценки выполнения Т. Гаспаром своих обязанностей.

15 марта президент Словакии Киска принял заявление об отставке премьер-министра Роберта Фицо на фоне громкого убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и поручил вице-премьер-министру Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство. 25 февраля в доме в селе Велька-Мача вблизи Братиславы были обнаружены тела застреленных 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой. Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность Я. Куцяка.

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Новости мира, Братислава, Митинг, Отставка, Словакия, Ян Куцяк.
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