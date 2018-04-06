В Братиславе требуют отставки главы полиции

В Словакии десятки тысяч граждан вышли на акцию протеста с требованием отставки главы полиции Тибора Гаспара за убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка. Об этом сообщает Reuters.

"Участники акции требовали от главы полиции Тибора Гаспара уйти", - говорится в сообщении. По разным оценкам, в протестах приняли участие около 45 тысяч человек.

Президент Словакии Андрей Киска также поддержал требования протестующих относительно отставки Т. Гаспара для возвращения доверия общества. Руководитель МВД Томас Друкер, в свою очередь, заявил, что ему потребуется несколько недель для оценки выполнения Т. Гаспаром своих обязанностей.

15 марта президент Словакии Киска принял заявление об отставке премьер-министра Роберта Фицо на фоне громкого убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и поручил вице-премьер-министру Петеру Пеллегрини сформировать новое правительство. 25 февраля в доме в селе Велька-Мача вблизи Братиславы были обнаружены тела застреленных 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой. Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность Я. Куцяка.