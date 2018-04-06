Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман хочет увеличить добычу украинского газа Гройсман хочет увеличить добычу украинского газа
Новости: Европарламент готов выделить 1 млрд евро Украине, но есть условие Европарламент готов выделить 1 млрд евро Украине, но есть условие
Новости: Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда Роналду получил жесткий ультиматум от испанского суда
Новости: Благовещение 2018: приметы, особенности и последования праздника Благовещение 2018: приметы, особенности и последования праздника
X

Пучдемон вышел на свободу под залог

Карлес Пучдемон
15:33 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вышел на свободу из немецкой тюрьмы.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон вышел на свободу из тюрьмы в немецком Ноймюнстере после того, как за него внесли 75 тысяч евро залога.

Об этом сообщает каталонское издание La Vanguardia.

Пучдемон коротко обратился к журналистам на нескольких языках. Он поблагодарил за международную поддержку и призвал освободить заключенных в Испании каталонских политиков.

Испания и Британия собираются договориться по поводу Гибралтара
Испания и Британия собираются договориться по поводу ГибралтараЧитать полностью

"Я прошу немедленного освобождения всех товарищей, которых продолжают удерживать в испанских тюрьмах", - отметил бывший глава Каталонии, добавив, что для Европы сегодня является стыдом иметь политических заключенных.

Пучдемон также заявил, что сейчас "настало время диалога" с Мадридом. "Пришло время для политики, нет никакого оправдания для испанских властей, чтобы не начать диалог с Каталонией для поиска политического решения", - добавил он.

Накануне территориальный суд Шлезвиг-Гольштейна решил освободить Пучдемона под залог в размере 75 тыс. евро. Пучдемон внес залог и предоставил немецким властям адрес, по которому он будет проживать в Германии в ожидании решения об экстрадиции в Испанию.

Кроме того, суд исключил возможность выдачи Пучдемона Испании по обвинению в мятеже. Суд считает, что экстрадиция может состояться только по обвинению в растрате государственных средств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Арест Пучдемона, Барселона, Испания, Карлес Пучдемон, Каталония, Экс-глава Каталонии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

Не только люди: стало известно о состоянии домашних животных Скрипаля Качинский анонсировал снижение зарплат для польских политиков Во Франции разбился вертолет, есть жертвы

Последние новости

Украинская металлургия поставила антирекорд Дочь Курта Кобейна спела песню в годовщину смерти отца (Видео) Футболист "Ливерпуля" признан игроком недели в ЛЧ
Сегодня читают
01 Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
02 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
03 Похудение без диет: названы главные советы
04 Лига Европы. Результаты матчей 5 апреля
05 Рюкзаки Авакова: НАБУ и САП завершили расследование
Новости сегодня
15:30 Нарушителям не будут возвращать первые права
15:23 Колин Фаррелл обратился в центр реабилитации
15:17 СМИ: "Боруссия" Д выставит Ярмоленко на трансфер
15:16 Лавров прокомментировал мнение Британии о производстве "Новичка" в Саратове
15:09 В Лозовой задержали подростков с мешком снарядов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода на пасхальные выходные: в Украине будет солнечно и тепло Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
Новости: Гройсман заступился за Супрун Гройсман заступился за Супрун
Новости: Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов Украина значительно увеличила импорт нефтепродуктов
Новости: Фотокартины, стирающие грань между реальностью и фантазией (Фото) Фотокартины, стирающие грань между реальностью и фантазией (Фото)
Добавить комментарий
0