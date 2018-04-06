Пучдемон вышел на свободу под залог

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон вышел на свободу из тюрьмы в немецком Ноймюнстере после того, как за него внесли 75 тысяч евро залога.

Об этом сообщает каталонское издание La Vanguardia.

Пучдемон коротко обратился к журналистам на нескольких языках. Он поблагодарил за международную поддержку и призвал освободить заключенных в Испании каталонских политиков.

"Я прошу немедленного освобождения всех товарищей, которых продолжают удерживать в испанских тюрьмах", - отметил бывший глава Каталонии, добавив, что для Европы сегодня является стыдом иметь политических заключенных.

Пучдемон также заявил, что сейчас "настало время диалога" с Мадридом. "Пришло время для политики, нет никакого оправдания для испанских властей, чтобы не начать диалог с Каталонией для поиска политического решения", - добавил он.

Накануне территориальный суд Шлезвиг-Гольштейна решил освободить Пучдемона под залог в размере 75 тыс. евро. Пучдемон внес залог и предоставил немецким властям адрес, по которому он будет проживать в Германии в ожидании решения об экстрадиции в Испанию.

Кроме того, суд исключил возможность выдачи Пучдемона Испании по обвинению в мятеже. Суд считает, что экстрадиция может состояться только по обвинению в растрате государственных средств.