Скрипаль пошел на поправку

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, сообщила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард.

"Он хорошо отзывается на лечение, он быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии", - сказала К.Бланшард, слова которой приводятся в заявлении Национальной службы здравоохранения Англии