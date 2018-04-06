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Скрипаль пошел на поправку

Место отравления
16:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что отравленный Сергей Скрипаль вышел из критического состояния.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, сообщила медицинский директор окружного госпиталя Солсбери Кристин Бланшард.

"Он хорошо отзывается на лечение, он быстро идет на поправку и больше не находится в критическом состоянии", - сказала К.Бланшард, слова которой приводятся в заявлении Национальной службы здравоохранения Англии

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Новости мира, Больница, Великобритания, Критическое состояние, Поправка, Сергей Скрипаль.
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