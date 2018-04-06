Литва вынесет тюрьмы за пределы Вильнюса

Из столицы Литвы Вильнюса полностью уберут все места лишения свободы, в том числе Лукишскую тюрьму, находящуюся в самом центре города. Как передает Delfi, глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что на данный момент идет разработка плана переноса всех мест заключения за пределы Вильнюса. Помимо Лукишской тюрьмы-СИЗО в столице также находятся Вильнюсский исправительный дом и другие учреждения.

Разработка плана завершится в течение 2018 года. По предварительным оценкам, его реализация обойдется бюджету страны в 80 млн евро, так как придется строить новую тюрьму за городской чертой. "Прежде всего, так мы освободим город, появятся дополнительные пространства для жителей и гостей города", - объяснил Э. Мисюнас. Помимо этого, будут улучшены и условия содержания заключенных, так как сейчас, уточнил он, при достаточно высокой стоимости содержания они остаются плохими.