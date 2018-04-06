Племянницу Скрипаля не пустили в Британию

Великобритания отказала в выдаче визы племяннице отравленного бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщили в британском Home Office (министерстве внутренних дел), передает Reuters.

"Мы отказали в получении визы Виктории Скрипаль на том основании, что ее заявка не соответствует иммиграционным правилам", - сказал представитель британского ведомства. Отмечается, что Виктория Скрипаль планировала приехать в Великобританию для того, чтобы забрать в Россию дочь Сергея Скрипаля Юлию.

4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С. Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России. Сергей и Юлия Скрипаль сейчас находятся в больнице, однако оба восстанавливаются и больше не находятся в критическом состоянии.