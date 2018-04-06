Украинцы скупают землю в Польше

Украинцы в 2017 году купили в Польше больше земли среди всех иностранцев из-за пределов ЕС. Об этом информирует Министерство внутренних дел и администрации Польши (MSWiA).

"Среди физических лиц сохраняется рост заинтересованности покупкой земли на территории Польши гражданами Украины. В 2017 году они получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости, которые выданы физическим лицам (в 2016 году - 47%)", - сообщает MSWiA.

Отмечается, что в прошлом году иностранцы купили в Польше 270 объектов земельной недвижимости площадью 23 гектара. Для покупки земли, в частности и сельскохозяйственных угодий, необходимо согласие главы МВД Польши. Такое согласие не нужно в случае, если лицо является гражданином одной из стран ЕС. Также глава МВД Польши в прошлом году выдал для граждан из-за пределов Евросоюза 80 разрешений на покупку жилой недвижимости в приграничной зоне общей площадью почти 6 тыс. кв. метров.