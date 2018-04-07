Британский маршал: РФ нарушила запрет на применение химического оружия

Совершив нападение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля с применением нервно-паралитического вещества, Россия нарушила международный договор о запрещении применения отравляющих средств в военных целях.

Об этом в интервью CBC News рассказал начальник штаба обороны Великобритании маршал Стюард Пич.

«Мы имеем достаточно доказательств, чтобы считать, что в Сирии и сейчас, к сожалению, на нашей собственной земле в Солсбери, запрет на использование химического оружия был нарушен», - сказал Пич.

По его словам, отравление на территории Великобритании Сергея Скрипаля имело существенные последствия для Вооруженных сил Западных стран. «Отравление показало, что применение химического оружия стало реальностью, поэтому в военном плане мы должны быть бдительны и готовы реагировать на подобное зло», - подчеркнул маршал.

Он также подтвердил, что именно Россия является наиболее вероятным организатором покушения на экс-шпиона. «Мы убеждены, что единственным вероятным объяснением может быть применение этого вещества Россией», - заверил военный.

При этом Пич отметил важность международного расследования, которое проводит Организация по запрещению химического оружия. «Мы продолжаем работать с ними, чтобы продемонстрировать тип использованной вещества», - подытожил начальник штаба обороны Великобритании.

Как сообщалось, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, скорее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», разработанной еще в СССР.

Химическое оружие было выведено за рамки закона в 1925 году, когда был подписан Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. На данный момент сторонами договора являются 137 государств, среди которых и Россия.